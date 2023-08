Roma, vicino (finalmente) il colpo in attacco: Mourinho vede Zapata 

ROMA

Tiago Pinto spinge per il colombiano: balla un milione con l'Atalanta

Duvan Zapata. È lui adesso il grande obiettivo della Roma sul mercato. Persi Morata, Scamacca e Marcos Leonardo, i giallorossi stanno stringendo per il colombiano: l'accordo con l'Atalanta è tutt'altro che distante. Tiago Pinto è sempre più vicino ad accontentare le richieste degli orobici per regalare almeno un attaccante a Mourinho: la Serie A è ormai alle porte. I giallorossi infatti, sfideranno la Salernitana domenica 20 agosto all'Olimpico.

L'Atalanta chiede 3 milioni di euro per il prestito oneroso di Zapata, i capitolini sono fermi a 2 per ora come rivela Sky Sport: assai probabile che la quadra si trovi a metà strada, con l'inserimento di un diritto di riscatto di circa 7 milioni di euro. Nelle prossime ore si tratterà ancora: nelle idee di Gasperini sarà De Ketelaere (affare ormai definito col Milan) a prendere il posto di Duvan Zapata, dal 2018 a Bergamo. L'ex Sampdoria dovrebbe quindi andare ad arricchire il parco attaccanti della Roma, dove c'è attualmente il solo Belotti come punta centrale. In attesa ovviamente di Abraham, ai box da mesi.

Non mancheranno invece sicuramente facce nuove a centrocampo: perso Matic che andrà al Rennes dopo la rottura con spogliatoio e Mourinho, i giallorossi si 'consoleranno con Renato Sanches e Paredes, i quali faranno capolino presto nella Capitale: per l'argentino si tratta di un ritorno.