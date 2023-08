Amichevole, la Juve non sfonda contro l'Atalanta: a Cesena finisce 0-0

JUVENTUS-ATALANTA 0-0

Weah è il più pericoloso dei suoi, ma Musso salva due volte. Cori per Vlahovic. Nella Dea Zapata in ombra

La Dea manda in bianco la Juventus





















1 di 12 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Finisce 0-0 l'amichevole tra Juventus e Atalanta disputata allo stadio Manuzzi di Cesena, grande antipasto della stagione di Serie A che sta per partire. Un risultato che sta stretto alla squadra di Allegri, che ha dominato il primo tempo e ha sfiorato il vantaggio in più occasioni, soprattutto con Weah murato due volte da Musso. Buon primo tempo anche di Vlahovic, acclamato dai tifosi sugli spalti, e Chiesa. Nella ripresa la girandola di cambi, con Allegri che uno dopo l'altro ha cambiato tutto l'11 iniziale. Occasioni per Milik e Soulé. Nella Dea in ombra Zapata, in quella che è stata la sua ultima gara con l'Atalanta. Nel secondo tempo si sono visti anche i nuovi acquisti Scamacca e Touré.

L'ultima amichevole prima del via del campionato ha regalato buone indicazioni a Massimiliano Allegri che può essere soddisfatto di quanto fatto dalla sua Juve, soprattutto nel primo tempo. Weah ha confermato di essere già in palla, ma anche Chiesa e Vlahovic hanno lanciato segnali incoraggianti. E' mancato solo il gol, a causa della bravura di Musso e di un po' di imprecisione. Male, invece, l'Atalanta nella prima frazione, mai pericolosa e incapace di innescare a dovere il partente Zapata e Lookman. Buon impatto da parte di Touré, a cui Gasp ha regalato 25 minuti. La ripresa è stata poco più di un allenamento, visti i tanti cambi, soprattutto da parte juventina con Allegri che ha cambiato uno dopo l'altro tutti e 11 i titolari. Le occasioni più nitide sui piedi di Milik (sinistro a lato di poco) e Soulé (salvataggio sulla linea di Ederson).

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

45' st +2 - Partita finita: termina a reti bianche l'amichevole di lusso di Cesena. Molto meglio la Juve nel primo tempo, il ritmo si abbassa nella ripresa per via dei tanti cambi. Allegri cambia tutto l'11 iniziale.

38' st - Sostituzione Atalanta: Pasalic per Koopmeiners

36' st - Sostituzione Juventus: esce Locatelli per il giovane Hasa

34' st - Koopmeiners da fuori, pallone deviato tra le braccia di Pinsoglio

32' st - Occasione Juventus: il neo-entrato Yildiz fa partire un sinistro dal limite che sorvola di poco la traversa

27' st - Altro triplo cambio Juventus: tocca a Yildiz, Huijsen e Rugani

24' st - Occasione Atalanta: Touré salta Danilo e va al tiro, conclusione che si spegne sull'esterno della rete

24' st - Occasione Juventus: bianconeri vicinissimi al gol con Soulé (provvidenziale Ederson nei pressi della linea di porta)

23' st - Ederson calcia centrale, facile per Pinsoglio

22' st - Triplo cambio Juventus: spazio a Gatti, Iling-Junior e Nicolussi Caviglia

21' st - Triplo cambio Atalanta: dentro Carnesecchi, Touré e Zortea al posto di Musso, Lookman e Zappacosta

13' st - Occasione Juventus: sinistro a giro dal limite di Milik a lato di un soffio

12' st - Doppio cambio Juventus: Perin lascia il posto a Pinsoglio, Cambiaso a Kostic

11' st - Doppio cambio Atalanta: fuori Zapata e Bakker, dentro Scamacca e Ruggeri. Per il colombiano potrebbe essere l'ultima gara con la Dea

10' st - Zapata si gira e calcia, conclusione deviata in angolo

5' st - Punizione di Lookman dal limite che prende in pieno la barriera

1' st - Inizia la ripresa! Nella Juventus entrano Milik e Soulé al posto di Vlahovic e Rabiot. Nessun cambio nell'Atalanta

PRIMO TEMPO

45' - FINE PRIMO TEMPO: Senza recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Più pericolosa la Juve, con Weah in grande spolvero. Bene anche Vlahovic e Chiesa. Dea praticamente inoffensiva

44' - Occasione Juventus: Cambiaso dal fondo, Vlahovic attacca il primo palo ma la sua torsione di testa finisce alta

43' - Ammonizione Juventus: Alex Sandro entra duro su Lookman e viene ammonito

39' - Vlahovic stoppa al limite e si gira, sinistro alto sopra la traversa

35' - Occasione Juventus: Musso dice ancora una volta no a Weah, il più lesto ad arrivare sul pallone intercettato da Djimsiti dopo la conclusione di Vlahovic

32' - Chiesa va via sulla destra e mette al centro dove Vlahovic lo spizza di testa senza impensierire Musso

26' - Doppia occasione Atalanta: prima Koopmeiners e poi Bakker si vedono respinte le rispettive conclusioni dai difensori bianconeri

25' - Destro di Chiesa dal limite, ancora una deviazione di Djimsiti in angolo

22' - Occasione Juventus: Weah in profondità per Miretti, cross a centro area deviato in angolo da Djimsiti che sfiora l'autogol

19' - Vlahovic per Chiesa, anticipato da Kolasinac al momento del tiro

17' - Ammonizione Atalanta: cartellino giallo a Scalvini per una trattenuta su Vlahovic

14' - Occasione Juventus: destro a giro di Miretti centrale tra le braccia di Musso

12' - Occasione Atalanta: Koopmeiners dal limite fa partire un sinistro a giro che non trova lo specchio

9' - Cross di Cambiaso sul secondo palo, alto per Vlahovic a centro area

8' - Occasione Juventus: con Musso che si distende e respinge in angolo la conclusione di Weah dalla distanza

8' - Corner di Chiesa, Ederson ancora in angolo

6' - Corner di Bakker, Locatelli spazza l'area

1' - Inizia la partita! Allegri si affida a Vlahovic e Chiesa in attacco, con Perin in porta. Gasperini lancia Zapata dal 1': il nuovo arrivato Scamacca parte in panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-0

Juventus (3-5-2): Perin (12' st Pinsoglio); Danilo (28' st Huijsen), Bremer (28' st Rugani), Alex Sandro (23' st Gatti); Weah (23' st Iling Junior), Miretti (23' st Nicolussi Caviglia), Locatelli (36' st Hasa), Rabiot (1' st Soulé), Cambiaso (12' st Kostic); Vlahovic (1' st Milik), Chiesa (28' st Yildiz). A disp.: Daffara. All.: Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Musso (21' st Carnesecchi); Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (21' st Zortea), De Roon, Ederson, Bakker (11' st Ruggeri); Koopmeiners (38' st Pasalic); Lookman (21' st Touré), Zapata (11' st Scamacca). A disp.: Rossi, Okoli, Muriel, Bonfanti, Mendicino, Cambiaghi. All.: Gasperini

Arbitro: Feliciani

Marcatori:

Ammoniti: Scalvini (A), Alex Sandro (J)

Espulsi:

Note: