De Ketelaere-Atalanta, via libera: il belga atteso a Bergamo lunedì

PROBLEMI RISOLTI

Con il club bergamasco risolti i problemi legati a ingaggio e commissioni. Alla Dea in prestito con diritto di riscatto

© Getty Images Gian Piero Gasperini è pronto ad accogliere Charles De Ketelaere. La fumata bianca - come riferisce la Gazzetta dello Sport - è arrivata dopo l'incontro tra l'Atalanta e l'entourage del belga per risolvere i problemi legati a commissioni e richiesta di ingaggio, considerate troppo alte dai bergamaschi e che avevano frenato un'operazione in dirittura d'arrivo dopo l'accordo tra la Dea e il Milan. Il giocatore è atteso a Bergamo tra lunedì e martedì per cominciare la sua nuova avventura. La formula dell'affare con il Milan è prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto fissato a 23 nell'estate 2024 più bonus e percentuale sulla rivendita eventuale e futura del giocatore. CDK, messo ai margini del progetto del nuovo Milan, ha ora la possibilità di riscattarsi all'Atalanta dopo una stagione deludente in rossonero.

De Ketelaere lascia il Milan dopo appena un anno dal suo arrivo dal Bruges per 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della rivendita a favore del club belga. In 40 partite complessive stagionali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana, il belga ne ha giocate soltanto 13 con la maglia da titolare, con un bilancio nessun gol e un assist.