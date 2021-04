Atalanta, Gasperini: "Champions? Niente frenesia, ma se non sbagliamo nulla..."

VERSO SASSUOLO-ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi a due giorni dalla sfida col Sassuolo: "Il secondo posto è un bel traguardo ma è tutto molto effimero, servono ancora partite di spessore"

L'Atalanta continua a inseguire il sogno di conservare fino alla fine il secondo posto in classifica, che sarebbe il miglior piazzamento della sua storia in Serie A, ma senza perdere di vista l'obiettivo principale: "Per la qualificazione in Champions League dobbiamo avere pazienza - ha detto Gian Piero Gasperini a due giorni dalla sfida col Sassuolo -. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi". Getty Images

La sfida del Mapei Stadium, che sarà anche teatro della finalissima di Coppa Italia contro la Juventus, è il primo ostacolo verso il ritorno nell'Europa che conta: "Sarà una partita importante per entrambe - ha spiegato il tecnico di Grugliasco -. Non bisogna avere la frenesia di arrivare all'obiettivo subito. Il secondo posto è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difenderlo dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. A maggio ci giochiamo tutto, la differenza è che eravamo abituati a giocare ogni tre giorni e adesso abbiamo una settimana intera da una sfida all'altra".

Il messaggio è di non abbassare la guardia: "Psicologicamente abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una sola partita. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se noi non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci".

L'avversario, comunque, non sarà di quelli agevoli: "È a tre punti dalla Roma ed è una bella spinta per loro, anche avere una tradizione negativa con noi può alimentare un sentimento di rivalsa. Ma se noi l'abbiamo positiva, è perché spesso creiamo loro difficoltà, come contiamo di fare anche domenica. È difficile dire se il Sassuolo sia la più tosta delle ultime cinque avversarie. Sicuramente incontriamo una squadra in un ottimo momento di risultati e di prestazioni, che rappresenta un ostacolo. Mi aspetto una squadra preparata, che gioca a calcio e sa quello che deve fare".