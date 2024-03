Atalanta, Gasperini: "Brava la squadra, avanti con merito. Derby? Spero più avanti"

QUI ATALANTA

Il tecnico della Dea dopo la qualificazione ai quarti di Europa League: "Fatto un ottimo secondo tempo, poi nel finale c'era un po' di stanchezza"

Sulle parole dette all'intervallo alla squadra. "Mi rende orgoglioso perché questa squadra ha una capacità di reazione incredibile e di recupero. Sono contento di questo - ha spiegato Gasperini ai microfoni di Sky Sport -. Sul piano atletico abbiamo sempre queste motivazioni forti, sul piano tecnico concediamo qualcosa. Nell'intervallo eravamo dispiaciuti, ma eravamo fiduciosi di poter segnare. Siamo entrati con grande forza, siamo andati in tre giocatori a chiudere sull'area piccola e quel gol ci ha dato energia e adrenalina per chiudere la partita".

Scamacca miglior 9 italiano e pronto per Euro 2024. "Questo lo decide Spalletti, ma sta crescendo. Lui lavora per diventare un campione. Su di lui l'aspettativa è alta, la scorsa stagione è stata difficile e quest'anno ha fatto il triplo dei gol dell'anno scorso. È evidente che è un giocatore in evoluzione come lo è stato De Ketelaere e come mi auguro lo sia qualcun altro".

La scelta di iniziare con Koopmeiners in panchina. "Ho provato a elencare le partite che abbiamo giocato. Abbiamo incontrato tutti top club con quattro trasferte e abbiamo fatto risultato con tante squadre. Questa era una partita in cui era possibile andare ai supplementari e ai rigori. Soprattutto in attacco ho la possibilità di girare i giocatori che hanno un buon rendimento. In difesa Hien e Scalvini hanno ruotato, mentre Kolasinac e Djimsiti sono quasi sempre presenti. Kolasinac a fine gara non ne aveva più. Vogliamo far bene domenica con la Fiorentina, partita importante dove si deve arrivare molto bene. Da parte mia c'è già un plauso, speriamo di chiudere questa striscia positiva".

