Europa League: Atalanta-Sporting Lisbona 2-1, la Dea rimonta e vola ai quarti

ATALANTA-SPORTING 2-1

Lookman e Scamacca ribaltano i portoghesi nella ripresa e regalano la qualificazione alla Dea. Venerdì il sorteggio a Nyon

L'Atalanta rimonta lo Sporting e vola ai quarti di Europa League



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo l'1-1 di Lisbona, l'Atalanta batte 2-1 in rimonta lo Sporting e si qualifica per i quarti di Europa League: l'Italia fa così tre su tre. A Bergamo la Dea parte bene, ma i portoghesi passano alla prima azione con Pedro Goncalves che segna ed è costretto a uscire in lacrime per un infortunio (33'). A inizio ripresa i bergamaschi trovano l'immediato pari, con Lookman da pochi passi che approfitta di una dormita della difesa. Il gol-qualificazione arriva al 59' grazie a Scamacca, che scambia con Miranchuk e fulmina Israel con un preciso piatto.

LA PARTITA

L'Atalanta soffre un tempo poi ribalta lo Sporting e prosegue con merito il cammino in Europa League: nel doppio confronto i ragazzi di Gasperini sono stati superiori e all'andata solo la sfortuna, materializzatasi in tre pali, aveva negato la vittoria arrivata finalmente stasera. Dopo che i portoghesi sono passati al primo tiro in porta, la Dea ha avuto un pizzico di buona sorte nel pareggiare alla prima azione della ripresa, complice una serie di errori della difesa ospite, poi l'ha ribaltata con Scamacca e ha resistito agli assalti dei lusitani. Musso e l'imprecisione degli attaccanti hanno fatto giustizia.

Rispetto all'ultima di campionato contro la Juventus, Gasperini cambia 7 giocatori: in porta c'è Musso, in difesa si rivede Kolasinac, gli esterni sono Holm e Bakker, a centrocampo c'è de Roon, mentre Miranchuk e Lookman mandano in panchina Koopmeiners e De Ketelaere. Quattro cambi, invece, per Amorim rispetto alla sfida vinta in casa dell'Arouca: dentro St. Juste, Goncalo Inacio, Ricardo Esgaio ed Edwards. Pericolo pubblico numero 1 lo svedese Gyokeres capocannoniere della Primeira Liga portoghese. La Dea ha subito la chance per sbloccare il match, quando Miranchuk lancia in profondità Scamacca, Israel si salva. Poi Djimsiti, con una sponda di testa, prende la parte alta della traversa: tra andata e ritorno è il legno numero 4 per i bergamaschi, sicuramente in credito con la fortuna. Al 15' Kolasinac di testa non trova la porta di un soffio. Da questo punto in poi la gara si fa più equilibrata, lo Sporting chiude meglio gli spazi e al 33' passa in vantaggio: Pedro Goncalves per Gyokeres, lo svedese mette con la suola il compagno davanti a Musso e Sporting in vantaggio. Il 25enne centrocampista, però, non riesce nemmeno a festeggiare perché un infortunio lo manda ko ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto Daniel Braganca. L'Atalanta prova a reagire, ma nel tabellino finisce solo un sinistro centrale di Holm.

Gasperini lascia negli spogliatoi il deludente Bakker e inserisce Zappacosta. Al primo affondo arriva subito il pareggio: cross di Ederson da destra, St. Juste buca il rinvio e Lookman sul secondo palo anticipa Ricardo Esgaio e trova il pari da due passi. Bravo il nigeriano a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, ma sono evidenti le colpe dei due difensori ospiti. Il gol galvanizza l'Atalanta che al 59' ribalta il risultato e le sorti della qualificazione: Scamacca per Miranchuk che gli restituisce palla a centro area, piatto dell'ex West Ham che fa secco Israel. Amorim corre ai ripari inserendo anche Paulinho (a segno nell'1-1 dell'andata), la Dea va un po' in sofferenza ma Musso dice no al neo-entrato, a Bracanca e Nuno Santos, prima che al 90' Edwards faccia correre l'ultimo brivido, sparando alto dopo un liscio di Kolasinac. E al triplice fischio di Schafer, la Dea e i suoi tifosi possono fare festa.

LE PAGELLE

Scamacca 7 - Dopo un primo tempo un po' così così, con un'occasione sprecata dopo pochi minuti, l'ex attaccante del West Ham si fa perdonare con il gol che vale la qualificazione, un piatto preciso dopo aver scambiato con Miranchuk.

Lookman 7 - Poco incisivo nel primo tempo, cresce nella ripresa dove ha il principale merito di trovare subito il pari. Poi tiene in apprensione la retroguardia dello Sporting.

Hien 7 - Gara quasi perfetta del centrale svedese chiamato a sostituire Scalvini. Controlla benissimo il connazionale Gyokeres, che lo beffa solo in occasione dell'1-0 dello Sporting.

Pedro Goncalves 6,5 - L'Oscar della sfortuna va di certo al centrocampista portoghese, autore del gol che illude lo Sporting. Non riesce nemmeno a esultare per il dolore e lascia il campo in lacrime.

Edwards 5 - Tecnicamente nulla da eccepire, ma manca di cinismo davanti alla porta. Prima si fa chiudere da Djimsiti, poi al 90' calcia altissimo dopo un liscio di Kolasinac.

St. Juste 4,5 - Dopo un buon primo tempo, macchia la sua gara bucando clamorosamente il rinvio a inizio ripresa. Lookman e tutta l'Atalanta sentitamente ringraziano.

IL TABELLINO

ATALANTA-SPORTING LISBONA 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; Djimsiti 6,5, Hien 7, Kolasinac 6; Holm 5,5, de Roon 6, Ederson 5,5 (19' st Koopmeiners 6), Bakker 5 (1' st Zappacosta 6,5), Miranchuk 6,5 (31 st Pasalic 6); Scamacca 7 (19' st De Ketelaere 6), Lookman 7 (40' st El Bilal Toure sv). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Scalvini. All.: Gasperini 6,5

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel 6; St. Juste 4,5 (30' st Quaresma 6), Diomande 6,5, Goncalo Inacio 6; Ricardo Esgaio 5 (17' st Catamo 5,5), Hjulmand 6, Pedro Goncalves 6,5 (36' Daniel Braganca 6), Matheus Reis 5,5 (17' st Nuno Santos 6); Edwards 5, Gyokeres 6, Trincao 5 (30' st Paulinho 5,5). A disp.: Diogo Pinto, Silva, Coates, Luis Neto, Fresneda, Pontelo, Koindredi. All.: Amorim 6

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Marcatori: 33' Pedro Goncalves (S), 1' st Lookman (A), 14' st Scamacca (A)

Ammoniti: Holm (A)

Espulsi: -

Note: -