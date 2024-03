Sorteggio Europa League: il Liverpool fa paura, rischio derby italiano

A NYON

Ricca di insidie anche la trasferta di Leverkusen: i ragazzi di Xabi Alonso sono ancora imbattuti in stagione. La Fiorentina rischia Aston Villa o Lille

© Getty Images Otto squadre in corsa per la conquista dell'Europa League, altrettante per la Conference League. A Nyon, in Svizzera, le squadre qualificate conosceranno la propria via verso la finale di Dublino (Atene nel caso della Conference) attraverso il sorteggio degli accoppiamenti di quarti di finale, semifinale e finale. Non ci saranno restrizioni di sorta con la possibilità di derby tra formazioni della stessa nazione. Il sorteggio è previsto per venerdì 15 marzo alle 13 per quanto riguarda l'Europa League, un'ora più tardi quello per la Conference.

Gli spauracchi da evitare assolutamente per Milan, Atalanta e Roma sono almeno due: il Liverpool di Jurgen Klopp, per forza, blasone e quella voglia di chiudere l'esperienza del tecnico tedesco con più trofei possibili, e il Leverkusen di Xabi Alonso, ancora imbattuto in stagione (spettacolare la rimonta sul Qarabag nel recupero) e dominante in Bundesliga. Ostica anche l'eventuale sfida contro il West Ham, settimo in Premier League a quattro lunghezze dal Manchester United di Ten Hag. Benfica e Marsiglia le restanti due, con i portoghesi giunti al terzo posto nel girone Champions dell'Inter e trainati dall'ex Juventus Di Maria. A proposito di campioni: il pericolo numero uno nei transalpini è Aubameyang.

In Conference League, la Fiorentina sul proprio percorso spera di evitare le squadre più blasonate ancora in corsa come Aston Villa e Lille. Per nulla facile inoltre, un eventuale scontro con i turchi del Fenerbahce.

LE SQUADRE QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE

Atalanta

Milan

Roma

West Ham

Liverpool

Bayer Leverkusen

Benfica

Marsiglia

LE DATE

Quarti di finale: 11 aprile - 18 aprile

Semifinali: 2 maggio - 9 maggio

Finale: 22 maggio

LE SQUADRE IN CORSA IN CONFERENCE LEAGUE

Fenerbahce

Fiorentina

PAOK

Viktoria Plzen

Aston Villa

Club Brugge

Lille

Olympiacos/Maccabi Tel Aviv

LE DATE

Quarti di finale: 11 aprile - 18 aprile

Semifinali: 2 maggio - 9 maggio

Finale: 29 maggio

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

Ai quarti di Europa League e Conference League non ci sono più limitazioni. Significa che sono possibili sfide tra squadre della stessa nazione o partite già andate in scena nella fase a gironi. Il 15 marzo viene definito anche il tabellone, ragion per cui le squadre presenti ai quarti potranno conoscere la partita da cui arriverà anche l'eventuale avversaria in caso di passaggio del turno.