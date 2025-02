Atalanta, Gasp sorride: Lookman e Kolasinac verso la convocazione

Sead Kolasinac e Ademola Lookman sono a un passo dalla convocazione per il ritorno dei playoff di Champions League col Bruges, in programma martedì sera a Bergamo. Il difensore era uscito dalla mezz'ora col Torino il primo febbraio, l'attaccante è indisponibile dalla vigilia di Barcellona il 28 gennaio. Entrambi hanno lavorato parzialmente in gruppo ripresa degli allenamenti dell'Atalanta a Zingonia all'indomani del match casalingo col Cagliari.