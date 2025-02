Atalanta, Gasperini: "Faremo di tutto per vincere lo scudetto, ma in questo momento fatichiamo"

L'Atalanta continua a non trovare il successo nel 2025 davanti ai propri tifosi e anche contro il Cagliari è arrivato un pareggio al termine di una prestazione sottotono. Contro i sardi, tra acciacchi e turnover, Gasperini ha fatto diversi cambi nella formazione iniziale: "Bisogna tenere conto di tutto, ma è chiaro che in questo periodo siamo in difficoltà numerica - ha commentato il tecnico dell'Atalanta a fine partita -. Tra difesa e centrocampo troviamo delle soluzioni, ma davanti è più complicato se continuiamo a giocare con interpreti che hanno caratteristiche più da centrocampisti che da attaccanti. Fatichiamo a vincere le partite in casa nonostante il dominio".