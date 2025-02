Serie A, Atalanta-Cagliari 0-0: la Dea non si sblocca al Gewiss Stadium

Non è stata la solita Atalanta e, per sfortuna di Gasperini, invece è stato il solito Cagliari ordinato e attento in versione trasferta contro una big. Lo 0-0 del Gewiss Stadium rispecchia l'andamento di un match che non si è mai di fatto sbloccato, rinchiuso dentro tatticismi e ritmo lento senza mai trovare l'episodio giusto, fortunato o meno, per aprire le danze. La Dea, ancora scottata dalla sconfitta europea nell'andata del playoff, è scesa in campo con diversi titolari a riposo senza però trovare la giocata in più da chi avrebbe dovuto (e potuto) sfruttare meglio l'occasione. Dall'altra parte il 4-5-1 disegnato da Nicola ha invece svolto egregiamente il proprio compito, togliendo spazio e velocità alla manovra nerazzurra provando, senza nemmeno dannarsi troppo in realtà, qualche ripartenza qua e là.