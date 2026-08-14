TROFEO BORTOLOTTI

Amichevoli: l'Atalanta vince il Trofeo Bortolotti, sconfitto l'Athletic Bilbao

I nerazzurri debuttano con una vittoria nel loro stadio, il polacco firma l'1-0 e Sarri sorride

14 Ago 2026 - 23:06
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LA PARTITA

Il campo mostra un'Atalanta ancora in rodaggio, ma fornisce delle buone sensazioni a Maurizio Sarri prima del doppio debutto in Serie A e in Conference League. Le prove generali vedono infatti i nerazzurri sconfiggere 1-0 l'Athletic Bilbao nell'ultimo test pre-stagionale, aggiudicandosi il Trofeo Bortolotti. La vittoria nerazzurra porta la firma di Nicola Zalewski, che sblocca la sfida al 46', dopo un primo tempo complicato per gli orobici.

L'Atalanta dà seguito alla vittoria sullo Schalke 04 e fa suo il Trofeo Bortolotti: è 1-0 sull'Athletic Bilbao. Maurizio Sarri inizia a dare dei segnali sul suo undici titolare, schierando Zalewski e Raspadori nel tridente con Scamacca. spazio a centrocampo per Samardzic ed Ederson (capitano) con Gaetano, in difesa la coppia Scalvini-Kossounou. I nerazzurri sfiorano subito il gol con Scamacca e Zalewski, poi rischiano: l'Athletic Bilbao alza il suo baricentro e va vicinissimo al vantaggio con Maroan Sannadi. I brividi svaniscono però nella ripresa, visto che i nerazzurri la sbloccano praticamente subito: Zalewski rientra sul sinistro e sblocca il match con un gran tiro (46'). Sarri aziona dunque la girandola dei cambi, che non riguarda il neoacquisto Kristensen, e i suoi controllano la partita fino ai minuti conclusivi. Un'Atalanta stanca ed efficace, infatti, rischia solo nel recupero: Canales va ad un passo dal pari, poi l'Athletic invoca senza esito un rigore. Vittoria dunque per gli orobici, che si avvicinano positivamente al debutto in Serie A e all'impegno europeo contro l'Hapoel Tel-Aviv.

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