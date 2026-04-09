Atalanta: Scamacca recuperato per la Juventus, due in dubbio fino all'ultimo

Il numero 9 atalantino è recuperato per lo scontro diretto per l'Europa di sabato sera contro la Juventus a Bergamo. Il centravanti, che ha saltato il Verona prima della sosta, i playoff di qualificazione mondiale dell'Italia e la trasferta di Lecce, si è ormai lasciato alle spalle la lesione all'adduttore destro e potrebbe tornare titolare al posto del suo sostituto Krstovic.