Atalanta: Scamacca recuperato per la Juventus, due in dubbio fino all'ultimo

09 Apr 2026 - 15:00

Il numero 9 atalantino è recuperato per lo scontro diretto per l'Europa di sabato sera contro la Juventus a Bergamo. Il centravanti, che ha saltato il Verona prima della sosta, i playoff di qualificazione mondiale dell'Italia e la trasferta di Lecce, si è ormai lasciato alle spalle la lesione all'adduttore destro e potrebbe tornare titolare al posto del suo sostituto Krstovic.

De Ketelaere e uno tra Zalewski e Raspadori completeranno il tridente offensivo. In dubbio fino all'ultimo, in difesa, Isak Hien, procuratosi una distrazione tendinea al bicipite femorale sinistro con la Svezia il 26 marzo contro l'Ucraina. In mezzo a Scalvini e Kolasinac dovrebbe comunque essere confermato Djimsiti.

L'altro giocatore in dubbio è il terzo portiere Francesco Rossi, fermo alla ripresa del campionato per pubalgia: come lo svedese si sta allenando da solo. L'allenatore Raffaele Palladino è orientato a confermare gli altri titolari. Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, oltre a De Roon ed Ederson in mediana, a oggi non hanno alternative.

Venerdì pomeriggio e sabato mattina gli ultimi allenamenti.

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