SERIE A

Arbitri: Marchetti arbitra Inter-Cagliari, Roma-Atalanta a Marcenaro

A Mariani assegnata la sfida tra Juve e Bologna, Chiffi per il Milan

15 Apr 2026 - 12:41
Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido è stato designato per arbitrare Inter-Cagliari, anticipo della 33.ima giornata di Serie A in programma venerdì sera alle 20.45. Roma-Atalanta, sfida che mette in palio punti per l'Europa, è stata assegnata a Marcenaro, mentre Napoli-Lazio verrà diretta da Zufferli. Mariani, reduce dalla sfida di Champions tra Liverpool-Psg, è stato designato per Juve-Bologna. Queste le designazioni complete: 

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.  
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA

CREMONESE – TORINO     h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI

H. VERONA – MILAN     h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO

PISA – GENOA    h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE

designazioni arbitri

