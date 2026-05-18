SERIE A

Anni venti, gli anni dell'Inter

Chivu al primo anno intero è salito al terzo posto tra gli allenatori più vincenti del decennio, dietro Simone Inzaghi e Conte

di Enzo Palladini
18 Mag 2026 - 07:30
1 di 23
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

Se nel calcio ogni stagione fa storia a sé, la forza di un club si può misurare meglio sulle lunghe distanze. Gli anni Venti del ventunesimo secolo, se qualcuno non se ne fosse accorto, sono stati totalmente caratterizzati dall’Inter. Con il doblete appena messo in bacheca, la società nerazzurra ha “doppiato” tutte le avversarie, portandosi a 9 trofei vinti, contro i 4 dei secondi in classifica, ovvero il Napoli. Una regolarità impressionante: 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, con il grande rammarico di quelle due finali di Champions League perse e con il rimpianto di alcune volate-scudetto perse per un nulla (vedi rigore di Pedro l’anno scorso), ma sempre al massimo della competitività.

Un ciclo, quello dell’Inter, proseguito nonostante l’avvicendamento anche traumatico di tre allenatori, da Antonio Conte a Simone Inzaghi, da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, e nonostante alcuni mercati condotti con il poco che si poteva spendere e con qualche idea brillante. Ci sono state piccole e grandi crisi, superate con la programmazione e la lungimiranza.

ANNI VENTI, ANNI DA INTER

                        Scudetto     C.Italia  Supercoppa   UEL   CONFERENCE  TOTALE

INTER                  3                  3               3                     0                0                       9

NAPOLI               2                  1               1                     0                0                       4

JUVENTUS        1                  2               1                     0                0                       4

MILAN                 1                  0               1                     0                0                       2

BOLOGNA          0                  1               0                     0                0                       1   

ATALANTA           0                  0               0                     1                0                       1

ROMA                   0                  0               0                      0               1                       1

Non sono stati anni felici dal punto di vista internazionale, con due soli finali vinte in Europa League (Atalanta) e Conference League (Roma), quest’anno non abbiamo portato nessuno nelle semifinali. Ma sulla distanza degli anni Venti comunque le squadre italiane sono state meno disastrose di quanto si pensi.

Altrettanto interessante è lo studio sullo stesso periodo ma relativo agli allenatori. Con due trofei vinti in un anno e mezzo d Serie A, Cristian Chivu è andato a collocarsi immediatamente al terzo posto di questo 70% del decennio. Davanti a lui gli altri due allenatori che hanno portato l’Inter al 19° e al 20° scudetto.

Leggi anche

Chivu: "Double non scontato, Roma e Como partite decisive". E spiega perché stavolta ha alzato il trofeo

IL DECENNIO DI SIMONE INZAGHI

                           Scudetto     C.Italia  Supercoppa   UEL   CONFERENCE  TOTALE

S. Inzaghi           1                  2                3                    0                 0                     6

Conte                  2                  0                1                    0                 0                     3

Chivu                   1                  1                0                    0                 0                     2

Pirlo                      0                  1                1                    0                0                      2  

Spalletti               1                  0               0                     0                0                      1

Sarri                      1                  0               0                     0                0                      1

Pioli                       1                  0               0                     0                0                      1

Allegri                   0                  1               0                     0                0                      1

Italiano                0                  1               0                     0                0                      1

Gattuso               0                  1               0                     0                0                      1

Conceiçao          0                  0               1                     0                0                      1

Gasperini            0                  0               0                     1                0                      1

Mourinho             0                  0               0                     0                1                     1

Forse non è giusto dire che Chivu ha iniziato un ciclo. Se mai l’ha proseguito, restando nel solco del suo predecessore (e anche del predecessore del predecessore), aggiungendo qualcosa di suo soprattutto dal punto di vista delle alchimie psicologiche. Adesso gli chiedono di avvicinarsi un po’ di più all’unico trofeo che non è stato citato in queste tabelle, la Champions League. Non è obbligato a vincerla, ma a provarci sì.

Ultimi video

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

01:13
Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

01:14
Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

01:05
Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

01:18
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:15
Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

01:09
Roma-Lazio 2-0: gli highlights

Roma-Lazio 2-0: gli highlights

01:15
Inter-Verona 1-1: gli highlights

Inter-Verona 1-1: gli highlights

01:06
Como-Parma 1-0: gli highlights

Como-Parma 1-0: gli highlights

01:08
Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

07:01
ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a"tutto campo: da Sinner... a Sarri

00:31
MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

03:33
Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

04:33
Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

01:39
Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

I più visti di Calcio

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

L'importanza di Dumfries

L'importanza di Dumfries

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:06
Festa Inter, paura in piazza Duomo: principio d'incendio fra i fuochi d'artificio
23:56
D'Aversa: "Qualche decisione dubbia, Caprile è stato super"
23:56
Sassuolo, Grosso: "Abbiamo onorato il campionato fino alla fine"
23:47
Udinese, Runjaic: "Molto deluso, non siamo questi"
23:41
Cagliari, Pavoletti saluta: "Avventura bellissima. Il mio futuro? Il ginocchio non dà buoni segnali"