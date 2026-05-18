Anni venti, gli anni dell'Inter

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Chivu al primo anno intero è salito al terzo posto tra gli allenatori più vincenti del decennio, dietro Simone Inzaghi e Contedi Enzo Palladini
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Se nel calcio ogni stagione fa storia a sé, la forza di un club si può misurare meglio sulle lunghe distanze. Gli anni Venti del ventunesimo secolo, se qualcuno non se ne fosse accorto, sono stati totalmente caratterizzati dall’Inter. Con il doblete appena messo in bacheca, la società nerazzurra ha “doppiato” tutte le avversarie, portandosi a 9 trofei vinti, contro i 4 dei secondi in classifica, ovvero il Napoli. Una regolarità impressionante: 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, con il grande rammarico di quelle due finali di Champions League perse e con il rimpianto di alcune volate-scudetto perse per un nulla (vedi rigore di Pedro l’anno scorso), ma sempre al massimo della competitività.
Un ciclo, quello dell’Inter, proseguito nonostante l’avvicendamento anche traumatico di tre allenatori, da Antonio Conte a Simone Inzaghi, da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, e nonostante alcuni mercati condotti con il poco che si poteva spendere e con qualche idea brillante. Ci sono state piccole e grandi crisi, superate con la programmazione e la lungimiranza.
ANNI VENTI, ANNI DA INTER
Scudetto C.Italia Supercoppa UEL CONFERENCE TOTALE
INTER 3 3 3 0 0 9
NAPOLI 2 1 1 0 0 4
JUVENTUS 1 2 1 0 0 4
MILAN 1 0 1 0 0 2
BOLOGNA 0 1 0 0 0 1
ATALANTA 0 0 0 1 0 1
ROMA 0 0 0 0 1 1
Non sono stati anni felici dal punto di vista internazionale, con due soli finali vinte in Europa League (Atalanta) e Conference League (Roma), quest’anno non abbiamo portato nessuno nelle semifinali. Ma sulla distanza degli anni Venti comunque le squadre italiane sono state meno disastrose di quanto si pensi.
Altrettanto interessante è lo studio sullo stesso periodo ma relativo agli allenatori. Con due trofei vinti in un anno e mezzo d Serie A, Cristian Chivu è andato a collocarsi immediatamente al terzo posto di questo 70% del decennio. Davanti a lui gli altri due allenatori che hanno portato l’Inter al 19° e al 20° scudetto.
IL DECENNIO DI SIMONE INZAGHI
Scudetto C.Italia Supercoppa UEL CONFERENCE TOTALE
S. Inzaghi 1 2 3 0 0 6
Conte 2 0 1 0 0 3
Chivu 1 1 0 0 0 2
Pirlo 0 1 1 0 0 2
Spalletti 1 0 0 0 0 1
Sarri 1 0 0 0 0 1
Pioli 1 0 0 0 0 1
Allegri 0 1 0 0 0 1
Italiano 0 1 0 0 0 1
Gattuso 0 1 0 0 0 1
Conceiçao 0 0 1 0 0 1
Gasperini 0 0 0 1 0 1
Mourinho 0 0 0 0 1 1
Forse non è giusto dire che Chivu ha iniziato un ciclo. Se mai l’ha proseguito, restando nel solco del suo predecessore (e anche del predecessore del predecessore), aggiungendo qualcosa di suo soprattutto dal punto di vista delle alchimie psicologiche. Adesso gli chiedono di avvicinarsi un po’ di più all’unico trofeo che non è stato citato in queste tabelle, la Champions League. Non è obbligato a vincerla, ma a provarci sì.