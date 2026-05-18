Anni venti, gli anni dell'Inter

Se nel calcio ogni stagione fa storia a sé, la forza di un club si può misurare meglio sulle lunghe distanze. Gli anni Venti del ventunesimo secolo, se qualcuno non se ne fosse accorto, sono stati totalmente caratterizzati dall’Inter. Con il doblete appena messo in bacheca, la società nerazzurra ha “doppiato” tutte le avversarie, portandosi a 9 trofei vinti, contro i 4 dei secondi in classifica, ovvero il Napoli. Una regolarità impressionante: 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, con il grande rammarico di quelle due finali di Champions League perse e con il rimpianto di alcune volate-scudetto perse per un nulla (vedi rigore di Pedro l’anno scorso), ma sempre al massimo della competitività.