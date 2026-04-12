Milan: Allegri, il tracollo interno contro l'Udinese è un record al contrario

Il pesante 0-3 incassato dal Milan contro l'Udinese a San Siro segna un record al contrario per Massimiliano Allegri, che per la prima volta nella sua carriera in Serie A subisce una sconfitta interna con tre gol di scarto senza riuscire a segnare. Sebbene avesse già incassato un punteggio identico nel 2021-22 (contro il Villarreal, quando allenava la Juventus) quella era Champions League: il campionato non aveva mai riservato al tecnico toscano un simile "record negativo". Erano quattro anni che il Milan non perdeva per 3-0 in casa: era il derby contro l'Inter ancora in epoca Covid, senza pubblico a San Siro.