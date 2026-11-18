Le parole del General Manager di Virtus Pallacanestro Bologna Paolo Ronci sull’arrivo di Achille Lonati in Virtus: “Siamo estremamente soddisfatti per l’arrivo di Achille Lonati. In un momento storico come questo per il basket, con tanti giovani atleti italiani che decidono di andare al college, Achille ha scelto di continuare il proprio percorso di crescita tornando nel nostro Paese. Penso sia un segnale importante e significa che la Virtus oggi è vista non solo come un Club che deve competere ai massimi livelli, ma anche come una Casa dove – dopo Pajola, Diouf, Niang, Ferrari – anche altri giovani italiani decidono di voler approdare con fiducia per la loro carriera. Ringraziamo gli amici di St. Bonaventure per aver condiviso la scelta e per la collaborazione. Virtus prosegue il proprio lavoro su un gruppo giovane, avendo come obiettivo il presente ma non di meno il futuro del Club.”