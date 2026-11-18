I Detroit Pistons vincono 105-93 a San Antonio e mettono fine alla serie di 12 vittorie consecutive degli Spurs ai quali non è bastato Wembanyama, autore di 25 punti e 18 rimbalzi ma impreciso dai tre punti (1 su 8). I Lakers battono Charlotte 118-114 ai tempi supplementari con 47 punti di Grimes. I Minnesota Timberwolves conquistano l'undicesima vittoria della stagione grazie ad un incredibile match contro Portland (106-105). I New York Knicks dominano i Toronto Raptors (111-102) nell'ultimo quarto per aggiudicarsi l'ottavo successo della stagione, grazie al Mvp delle ultime finali Nba Jalen Brunson (31 punti). Questi i risultati delle partite di Nba giocate nella notte: LA Lakers-Charlotte 118-114 LA Clippers-Utah 107-132 Toronto-New York 102-111 San Antonio-Detroit 93-105 Minnesota-Portland 106-105.