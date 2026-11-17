ARMANI OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO 91-77

Si sblocca dopo una lunga serie negativa l'Armani Milano, che sconfigge la Stella Rossa: 91-77, ecco la prima vittoria europea per Banchi. Il match inizia sui binari giusti per le scarpette rosse, con un Thompson molto efficace nelle prime fasi del match e il +6 dopo il primo quarto (26-20). Carter trascina però la Stella Rossa alla rimonta nel secondo periodo, a suon di canestri e giocate efficaci, e si consuma un ribaltone che risveglia vecchie sensazioni nell'Olimpia. La formazione meneghina chiude in svantaggio a metà gara, sul 44-42, ma questa volta riesce a reagisce trascinata da Bolmaro e dal già menzionato Thompson. Saranno proprio loro i top-scorer dell'Armani, con 15 e 12 punti, un dato che viene eguagliato anche da Burnell in un'Olimpia con cinque giocatori in doppia cifra. Milano torna così in vantaggio con un rassicurante +5 (66-61) e poi approfitta del calo fisico dei rivali nell'ultimo quarto, che blinda la vittoria delle scarpette rosse. Una Milano operaia ed efficace sconfigge così 91-77 la Stella Rossa, abbandonando l'ultimo posto: Olimpia penultima con due vittorie e dieci ko, si interrompe una striscia da nove sconfitte consecutive. Uno strepitoso Carter (21 punti) non basta alla Stella Rossa, che non supporta la sua stella: serbi noni con l'Hapoel Tel-Aviv (7-5).



VIRTUS BOLOGNA-PANATHINAIKOS AKTOR 84-79

Una grande prova di squadra consegna un'altra vittoria d'autore alla Virtus Bologna di Alex Mumbru, che fa due su due contro le big greche: dopo l'Olympiacos cade anche il Panathinaikos, sconfitto 84-79 in un PalaDozza gremito e festante. Le V nere studiano l'avversario nei primi due quarti, chiusi in svantaggio sul punteggio di 43-40, poi iniziano a prendere in mano il match con la sagacia tattica e le giocate di Rasheed Bello. Quest'ultimo dà la scossa decisiva nella rimonta della formazione felsinea, che al tempo stesso approfitta delle difficoltà di un Panathinaikos sotto ritmo e tutt'altro che unito: vari screzi in campo tra i big del colosso greco, con Hayes-Davis e Nunn che appaiono ai ferri corti in più di un'occasione. La Virtus si porta così in vantaggio sul 60-56 al termine del terzo quarto e dimostra tutte le sue capacità tecniche e mentali nell'ultimo periodo. Nonostante una percentuale bassissima da tre punti (8/32 al tiro) e un iniziale sorpasso dei greci con Sloukas, Bologna infatti ribalta nuovamente la situazione e si porta sul +5 con Bello. Obradovic inserisce tutte le sue stelle in campo nei minuti finali, chiudendo con un quintetto di star (Lessort, Francisco, Nunn, Hayes-Davis, Yabusele) e il Pana torna sul -2, ma viene ricacciato indietro dalla super-stoppata di Moore. Il +7 della Virtus è la mazzata definitiva ai greci, vano il canestro conclusivo di Lessort che serve solo per stabilire il punteggio: 84-79 per le V nere. La Virtus aggancia così l'Efes al 14° posto (5-7), mentre il Panathinaikos scivola in quarta posizione (8-4): Diouf e Diarra i migliori nei felsinei (15 punti), Nunn chiude invece a quota 18 negli ellenici.