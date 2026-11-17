"Sono estremamente soddisfatto di queste tre partite, un sincero ringraziamento va a queste atlete, considerando che si sono ritrovate a giocare direttamente, praticamente con un paio di allenamenti comuni alle spalle". Così il ct della nazionale femminile di basket, Andrea Capobianco, dopo la vittoria delle azzurre sulla Lettonia a Riga nelle qualificazioni a Euro 2027. Il tecnico ha definito le ragazze "eccezionali per attenzione e cuore, sfoggiando la vera identità della nostra squadra, che sa adattarsi alle situazioni, tipica delle grandi compagini". Parlando in particolare della partita, Capobianco ha proseguito affermando che la squadra "è stata eccezionale a reagire con forza a dispetto dei due falli di Keys e nonostante molteplici situazioni delicate che si sono sviluppate durante la gara. Ha reagito in modo formidabile, imponendo il nostro gioco e soprattutto forzando la Lettonia a fare cose fuori dal loro playbook". Grazie alle tre vittorie, che la proiettano in testa al suo girone, l'Italia è più vicina al traguardo qualificazione, perchè il pass viene concesso alle due migliori formazioni di ognuno dei sei gruppi. La fase finale si giocherà in Belgio (Anversa), Svezia (Stoccolma), Lituania (Klaipeda) e Finlandia (Espoo) dal 16 al 27 giugno, con fase finale prevista a Vilnius (Lituania).