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Virtus, si pensa al ritorno di Abass. Intanto Zanetti smentisce sulla cessione della società

Allontanate le voci di un possibile passaggio di proprietà. Si pensa anche al mercato in entrata, Awudu Abass nome caldo nelle ultime ore

10 Nov 2026 - 10:59
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Dopo la settima vittoria in campionato contro la Tezenis Verona, Massimo Zanetti, presidente della Virtus Bologna, ha negato una presunta trattativa con dei fondi emiratini riguardo l’ingresso di capitali nella società bianconera.

Il patron ha specificato che nell’incontro avvenuto con i rappresentanti di Dubai prima della sfida di Eurolega dello scorso 6 novembre, si sia parlato esclusivamente di mercato, in particolare della possibilità di riportare Awudu Abass a vestire la maglia delle V Nere.

“A Mumbrú piace molto e proviamo e riportarlo qui se si troverà l’accordo economico” ha spiegato il numero 1 bianconero. Al momento l’ala italiana non rientra nei piani di coach Xavi Pascual, fattore che potrebbe spingerlo a un ritorno in maglia Virtus.

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