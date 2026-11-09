Basket, Serie A: Virtus-Verona 95-81, sesta vittoria per le V nere

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Nel posticipo della settima giornata di Serie A, la Virtus Costa Bologna risponde a Napoli e aggancia i partenopei in testa alla classifica. Verona prova a insidiare le Vu Nere con Jermaine Samuels e Andrea Loro, ma non bastano: la Virtus allunga nel quarto periodo e porta a casa la sesta vittoria in campionato.
LA PARTITA
Verona si presenta con la consapevolezza di aver già battuto una grande del nostro campionato, l’Olimpia Milano. Avvio spumeggiante per i ragazzi di Ramagli, che dopo essere andati sotto 3-0, rifilano un parziale di 0-8 alla Vu Nere. Dopo i primi 10’, Verona conduce 21-22, con una Virtus molto imprecisa dalla lunetta (5/12). Pronti e via, Momo Diouf commette il suo terzo fallo in apertura di secondo quarto, costringendo Mumbru a reinserire subito Diarra. Verona continua a litigare con le palle perse (12 nel primo tempo) e la Virtus, appoggiandosi ai 15 di Wendell Moore con 6/7 dal campo, trova il massimo vantaggio di 6 punti all’intervallo lungo (42-36). Bologna prova la fuga sul +12 ma la Tezenis non ci sta e accorcia sul -4. All’ultimo riposo si va sul 68-63, con la Virtus che di rientro sul parquet dà la zampata decisiva sul +14 grazie alle giocate di Frazier, che guidano i bianconeri alla vittoria per 95-81. La Virtus può festeggiare, ma resta preoccupazione per Davide Casarin: l’ex di giornata ha lasciato il campo in lacrime dopo essersi accasciato a terra nel tentativo di tenere vivo un pallone.
Per Verona non basta un buon primo tempo: Tobey, limitato dai falli, si ferma a 9 punti e 7 rimbalzi, mentre Andrews fatica a trovare ritmo offensivo per tutta la serata.
TABELLINO
Virtus Costa Bologna-Tezenis Verona: 95-81 (Parziali 21-22/ 21-14/ 26-27/ 27-18)
Virtus Costa Bologna: Frazier 17 (3/3 2pt, 3/8 3pt, 2/2 tl), Carr 13 (2/7 2pt, 3/6 3pt), Casarin 9 (3/4 2pt, 0/1 3pt, 3/3 tl), Moore 18 (6/8 2pt, 1/2 3pt, 3/4 tl), Edwards 2 (1/1 2pt, 0/2 3pt), Baiocchi 0, Berlingeri 0, Hackett 8 (2/7 2pt, 4/4 tl), Ferrari 8 (2/2 2pt, 1/3 3pt, 1/4 tl), Diarra 8 (3/6 2pt, 2/4 tl), Klintman 6 (1/3 2pt, 1/2 3pt, 1/2 tl), Diouf 6 (3/6 2pt, 0/4 tl)
Tezenis Verona: Oliveri 0, Samuels 20 (4/9 2pt, 3/5 3pt, 3/3 tl), Poser 4 (1/2 2pt, 2/2 tl), Zumerle 0, Tobey 9 (3/3 2pt, 0/2 3pt, 3/6 tl), Loro 13 (2/4 2pt, 3/9 3pt, 0/1 tl), Andrews 9 (2/7 2pt, 1/5 3pt, 2/2 tl), Ambrosin 7 (2/6 2pt, 1/5 3pt), Zampini 10 (0/2 2pt, 2/4 3pt, 4/4 tl), Melendez 7 (3/5 2pt, 0/1 3pt, 1/2 tl),