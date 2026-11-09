Basket, Serie A: Virtus-Verona 95-81, sesta vittoria per le V nere

Verona si presenta con la consapevolezza di aver già battuto una grande del nostro campionato, l’Olimpia Milano. Avvio spumeggiante per i ragazzi di Ramagli, che dopo essere andati sotto 3-0, rifilano un parziale di 0-8 alla Vu Nere. Dopo i primi 10’, Verona conduce 21-22, con una Virtus molto imprecisa dalla lunetta (5/12). Pronti e via, Momo Diouf commette il suo terzo fallo in apertura di secondo quarto, costringendo Mumbru a reinserire subito Diarra. Verona continua a litigare con le palle perse (12 nel primo tempo) e la Virtus, appoggiandosi ai 15 di Wendell Moore con 6/7 dal campo, trova il massimo vantaggio di 6 punti all’intervallo lungo (42-36). Bologna prova la fuga sul +12 ma la Tezenis non ci sta e accorcia sul -4. All’ultimo riposo si va sul 68-63, con la Virtus che di rientro sul parquet dà la zampata decisiva sul +14 grazie alle giocate di Frazier, che guidano i bianconeri alla vittoria per 95-81. La Virtus può festeggiare, ma resta preoccupazione per Davide Casarin: l’ex di giornata ha lasciato il campo in lacrime dopo essersi accasciato a terra nel tentativo di tenere vivo un pallone.