basket

Basket, Serie A: Virtus-Verona 95-81, sesta vittoria per le V nere

Dopo il KO interno contro Trieste, i bianconeri tornano a sorridere davanti al proprio pubblico. La gioia per la vittoria, però, viene smorzata dall’infortunio di Casarin

09 Nov 2026 - 22:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Nel posticipo della settima giornata di Serie A, la Virtus Costa Bologna risponde a Napoli e aggancia i partenopei in testa alla classifica. Verona prova a insidiare le Vu Nere con Jermaine Samuels e Andrea Loro, ma non bastano: la Virtus allunga nel quarto periodo e porta a casa la sesta vittoria in campionato.

LA PARTITA

Verona si presenta con la consapevolezza di aver già battuto una grande del nostro campionato, l’Olimpia Milano. Avvio spumeggiante per i ragazzi di Ramagli, che dopo essere andati sotto 3-0, rifilano un parziale di 0-8 alla Vu Nere. Dopo i primi 10’, Verona conduce 21-22, con una Virtus molto imprecisa dalla lunetta (5/12). Pronti e via, Momo Diouf commette il suo terzo fallo in apertura di secondo quarto, costringendo Mumbru a reinserire subito Diarra. Verona continua a litigare con le palle perse (12 nel primo tempo) e la Virtus, appoggiandosi ai 15 di Wendell Moore con 6/7 dal campo, trova il massimo vantaggio di 6 punti all’intervallo lungo (42-36). Bologna prova la fuga sul +12 ma la Tezenis non ci sta e accorcia sul -4. All’ultimo riposo si va sul 68-63, con la Virtus che di rientro sul parquet dà la zampata decisiva sul +14 grazie alle giocate di Frazier, che guidano i bianconeri alla vittoria per 95-81. La Virtus può festeggiare, ma resta preoccupazione per Davide Casarin: l’ex di giornata ha lasciato il campo in lacrime dopo essersi accasciato a terra nel tentativo di tenere vivo un pallone.

Per Verona non basta un buon primo tempo: Tobey, limitato dai falli, si ferma a 9 punti e 7 rimbalzi, mentre Andrews fatica a trovare ritmo offensivo per tutta la serata.

TABELLINO

Virtus Costa Bologna-Tezenis Verona: 95-81 (Parziali 21-22/ 21-14/ 26-27/ 27-18)

Virtus Costa Bologna: Frazier 17 (3/3 2pt, 3/8 3pt, 2/2 tl), Carr 13 (2/7 2pt, 3/6 3pt), Casarin 9 (3/4 2pt, 0/1 3pt, 3/3 tl), Moore 18 (6/8 2pt, 1/2 3pt, 3/4 tl), Edwards 2 (1/1 2pt, 0/2 3pt), Baiocchi 0, Berlingeri 0, Hackett 8 (2/7 2pt, 4/4 tl), Ferrari 8 (2/2 2pt, 1/3 3pt, 1/4 tl), Diarra 8 (3/6 2pt, 2/4 tl), Klintman 6 (1/3 2pt, 1/2 3pt, 1/2 tl), Diouf 6 (3/6 2pt, 0/4 tl)

Tezenis Verona: Oliveri 0, Samuels 20 (4/9 2pt, 3/5 3pt, 3/3 tl), Poser 4 (1/2 2pt, 2/2 tl), Zumerle 0, Tobey 9 (3/3 2pt, 0/2 3pt, 3/6 tl), Loro 13 (2/4 2pt, 3/9 3pt, 0/1 tl), Andrews 9 (2/7 2pt, 1/5 3pt, 2/2 tl), Ambrosin 7 (2/6 2pt, 1/5 3pt), Zampini 10 (0/2 2pt, 2/4 3pt, 4/4 tl), Melendez 7 (3/5 2pt, 0/1 3pt, 1/2 tl),

basket
serie a
virtus bologna
verona

Ultimi video

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

03:51
DICH OTO LUCA BANCHI OLIMPIA DICH

Banchi esclusivo: "Dobbiamo scalare una montagna, ma siamo fiduciosi"

04:57
DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

01:59
L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

01:58
Basket: comincia il weekend

Basket: comincia il weekend

01:28
Colpo Virtus

Colpo Virtus

01:29
Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

I più visti di Basket

L'Olimpia esonera Poeta, panchina al ct azzurro Banchi: nel 2014 riportò lo scudetto a Milano dopo 18 anni

DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

Luca Banchi

Olimpia Milano, il dopo Poeta è Luca Banchi: "Entusiasmo e determinazione”

Basket: comincia il weekend

Basket: comincia il weekend

Trieste-BC Roma

BC Roma ko, vince Trieste con un super Jones | La Maxima batte anche Cantù, Treviso cade e Napoli beffa Scafati

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:15
Tennis, Wta Finals: buon esordio Sabalenka, Muchova ko in due set
18:34
Tennis, Ferrero contro Alcaraz: "Strano dover pensare a come batterlo"
17:10
Basket, gm Milano: "Esonero Poeta ferita per tutti, Banchi il migliore possibile"
15:57
Ciclocross, polemiche per convocazioni Europei: "Erano concordate"
15:02
Scherma: Coppa del Mondo, nel weekend tutte le armi azzurre in pedana