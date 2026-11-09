Basket, gm Milano: "Esonero Poeta ferita per tutti, Banchi il migliore possibile"

09 Nov 2026 - 17:10
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"Non è mai facile e non mai è piacevole terminare il rapporto con l'allenatore: Poeta era una meravigliosa persona, un amico, ha portato tanti titoli a Milano. Purtroppo, però, nel nostro mondo dello sport i risultati contano, i risultati ti portano a prendere delle decisioni. La proprietà ha preso una decisione dopo la sconfitta con Valencia per invertire questo momento negativo. Banchi è la persona e l'allenatore migliore che poteva prendere il suo posto". Lo dice il gm dell'Armani Milano, Christos Stavropoulos, parlando al termine della conferenza stampa di presentazione di Luca Banchi. "Io mi sento sempre sotto esame - aggiunge il greco, rispondendo alla domanda se Poeta abbia pagato per gli errori di tutta l'area sport - Dobbiamo dimostrare ogni giorno che facciamo il meglio per questo club". Al suo fianco il ds, Daniele Baiesi, che chiama la squadra a un atto di responsabilità: "Alcuni giocatori hanno mostrato una disconnessione emotiva. Mio nonno sosteneva che l'albero si mette dritto finché è giovane. Quando è cresciuto storto, è abbastanza difficile raddrizzarlo. Non è questione di strigliare i giocatori, è questione di esigere e richiedere un determinato standard, un determinato livello". Il riferimento è al ritardo di Wright al meeting pre-partita di domenica contro Trento. Il centro americano è stato punito con l'esclusione dal quintetto. "Booker ha rimediato un problema muscolo-tendineo, lo stop sarà di diversi mesi - spiega Baiesi sul mercato -. Quindi stiamo cercando un lungo. Il rinnovo di Bolmaro? Olimpia e Bolmaro sanno esattamente che cosa vogliono, Bolmaro non diventerà un caso analogo a quello di Brooks". Brooks, mvp delle ultime finali, ha recentemente accusato la dirigenza di non averlo considerato uno dei giocatori di maggior valore della squadra e aver scelto di lasciare il club in estate per questa ragione. Per Baiesi, invece, Brooks non ha mai formulato una "richiesta economica" per trattare il rinnovo di contratto.

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