Tennis, Ferrero contro Alcaraz: "Strano dover pensare a come batterlo"

09 Nov 2026 - 18:34
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© italyphotopress

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Dopo otto anni insieme, Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz saranno rivali. L'ex tennis dopo aver seguito per tutta la prima parte di carriera Carlitos, ha annunciato che nella prossima stagione sederà sulla panchina di Ben Shelton. Questo fine settimana nel 1000 di Parigi il passato e il futuro di Ferrero si sono incrociati: la finale è stata proprio Alcaraz-Shelton, con il suo ex allievo che alla fine si è portato a casa il trofeo. "Durante la settimana ha dato qualche consiglio a Ben. Devo essere sincero: è stato strano preparare la partita contro Alcaraz, non posso negarlo. Era la prima volta in otto anni che dovevo pensare a come contrastarlo. Da questo punto di vista, è stato strano, ma bisogna essere professionali, e d'ora in poi dobbiamo lavorare il più duramente possibile per aiutare Ben a migliorare in tutti gli aspetti. Da lì, chiunque ci troveremo di fronte, cercheremo di ottenere la vittoria". 

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