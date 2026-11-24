Dal comunicato del club:
"L’APU Old Wild West Udine comunica di aver raggiunto un accordo per l’arrivo in bianconero di Yordan Minchev, ala grande bulgara classe 1998, proveniente dal BAXI Manresa, formazione della Liga ACB spagnola.
Nato il 17 ottobre 1998 a Sliven, in Bulgaria, Minchev è un giocatore di 205 centimetri per 87 chilogrammi, capace di abbinare fisicità, atletismo e versatilità. Un lungo moderno, particolarmente efficace a rimbalzo, in grado di garantire presenza nel pitturato, intensità difensiva e soluzioni offensive anche lontano da canestro, grazie alla capacità di aprire il campo con il tiro dalla distanza. L’innesto del nazionale bulgaro rappresenta un’importante operazione di mercato per il club bianconero, che interviene tempestivamente per rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Adriano Vertemati, anche alla luce dell’infortunio di Eimantas Bendzius."
Alessandro Pedone, presidente dell'APU, ha commentato:
"Avevamo ribadito la necessità di intervenire sul mercato per affrontare una situazione che, alla luce delle assenze con cui dobbiamo fare i conti, non poteva protrarsi ulteriormente. Il campionato di Serie A è estremamente competitivo e richiede di poter contare su un organico adeguato, sia dal punto di vista numerico sia sotto il profilo tecnico. Non potevamo permetterci di continuare a chiedere uno sforzo straordinario ai nostri giocatori, che stanno dimostrando grande attaccamento alla maglia e un encomiabile spirito di sacrificio.
Per questo ci siamo mossi con grande determinazione e tempestività, riuscendo a concretizzare in tempi molto rapidi un’operazione che riteniamo fondamentale per il presente della nostra squadra. Yordan Minchev è un giocatore di qualità, con esperienza internazionale e caratteristiche che potranno rivelarsi particolarmente utili nel nostro sistema di gioco.
Il suo arrivo rappresenta un segnale concreto della volontà della società di continuare a sostenere la squadra e lo staff tecnico, mettendoli nelle migliori condizioni possibili per affrontare le sfide che ci attendono. Voglio confermare ai nostri tifosi che l’APU continuerà ad affrontare ogni situazione con ambizione, responsabilità e grande attenzione alle esigenze del gruppo".
"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con l’APU Old Wild West Udine - ha spiegato Minchev -. Ho avuto sensazioni positive fin dai primi contatti con la società e sono entusiasta dell’opportunità di misurarmi con il campionato italiano, una competizione di alto livello, con squadre e giocatori di grande qualità.Arrivo con tanta motivazione e con la voglia di mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Mi piace giocare con energia, lottare su ogni pallone, aiutare i compagni a rimbalzo e contribuire in tutti gli aspetti del gioco. So che mi aspetta una sfida importante, ma sono pronto a lavorare duramente per inserirmi il prima possibile nel gruppo e dare il mio contributo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e soprattutto i tifosi bianconeri. Voglio ringraziare la società per la fiducia: farò tutto il possibile per ripagarla sul campo e aiutare l’APU a raggiungere i propri obiettivi."