"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con l’APU Old Wild West Udine - ha spiegato Minchev -. Ho avuto sensazioni positive fin dai primi contatti con la società e sono entusiasta dell’opportunità di misurarmi con il campionato italiano, una competizione di alto livello, con squadre e giocatori di grande qualità.Arrivo con tanta motivazione e con la voglia di mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Mi piace giocare con energia, lottare su ogni pallone, aiutare i compagni a rimbalzo e contribuire in tutti gli aspetti del gioco. So che mi aspetta una sfida importante, ma sono pronto a lavorare duramente per inserirmi il prima possibile nel gruppo e dare il mio contributo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e soprattutto i tifosi bianconeri. Voglio ringraziare la società per la fiducia: farò tutto il possibile per ripagarla sul campo e aiutare l’APU a raggiungere i propri obiettivi."