Virtus, Ivanovic: "Tutti protagonisti? Questa è una cosa importante"

Dopo la gara con Napoli ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Congratulazioni ai miei ragazzi, perché è difficile giocare oggi, due giorni fa, tra due giorni con la stessa mentalità e la stessa energia. È difficile ma allo stesso tempo deve essere un piacere e un onore farlo. Tutti protagonisti? Questa è una delle cose più importanti nel basket, specialmente per la nostra squadra, per esempio a rimbalzo, dove non conta se qualcuno è più alto ma conta lottare. La squadra può ancora migliorare in tante cose, in ogni partita può e deve fare meglio, fino alla fine della stagione. I quarti di finale con Milano in Coppa Italia? Godiamoci questa vittoria.”