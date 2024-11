Eurolega: la Virtus torna a sorridere, battuto il Maccabi

La Virtus Bologna dimentica il ko nel Derby di Eurolega con l'Olimpia e torna a vincere: secondo successo per i felsinei, ora a 2-6 di record e almeno non più ultimi in classifica. La squadra di Banchi è in svantaggio fino al 17-16 per gli israeliani, poi arriva un parziale di 9-0 che fa chiudere il primo tempo alla Virtus sul +8 (25-17). Da qui in poi, la formazione di casa, trascinata da Shengelia, Clyburn e Zizic, sarà sempre avanti nel punteggio. All'intervallo lungo, il tabellone dice che le V nere sono avanti 45-39, un distacco che resta sostanzialmente invariato a 10 minuti dalla fine (60-55). Gli ospiti però, non si arrendono e tengono in equilibrio il match anche nella seconda metà dell'ultimo quarto. Si arriva fino al -4 (74-70) a tre minuti dalla fine, ma a far respirare la Segafredo Arena sono Polonara, autore di una tripla fondamentale, e i liberi di Cordinier, che danno l'80-73 a 2:07 dalla fine. Il gioco da tre di Randolph (21 a fine gara) ridanno vita al Maccabi, ma la tripla di Pajola a 36" dalla fine mette un'ipoteca sulla vittoria della Virtus. L'ultima parola spetta ad un altro libero del francese, poi la partita finisce 84-77. Banchi ringrazia il suo quintetto titolare, con Shengelia che chiude con 16 punti, Zizic 14, Clyburn e Cordinier a 11 e Pajola a 10: gli altri 22 arrivano dalla panchina, con 7 di Belinelli e le due fondamentali triple di Polonara. E dopo il successo nel recupero di campionato con Tortona, prosegue la splendida settimana della Virtus.