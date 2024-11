Virtus, testacoda da brividi col Fenerbahce. Hackett: "Sarà una battaglia"

Nel Fenerbahce, senza gli infortunati Wilbekin, Baldwin e Hall, prima gara in Italia per Nicolò Melli dopo l'addio a Milano. L'ex capitano dell'Olimpia viaggia a 4.9 punti e 4.4 rimbalzi di media in poco più di 20 minuti a partita. La squadra di coach Jasikevicius, nonostante gli infortuni, ha dimostrato ottima solidità: non segna tanto (78.5 punti in media), ma è la seconda miglior difesa del torneo. In trasferta ha uno score di vittorie al 100%: successi sui campi di Zalgiris, Asvel, Alba ed Efes. "La Virtus Bologna - ha dichiarato coach Jasi - è una squadra molto forte in casa. Sarà molto importante gestire bene la pressione sulle guardie. In difesa sono ancora una delle squadre d'élite. Dobbiamo stare attenti quando Belinelli è in campo, perché quando entra può cambiare la partita. Allo stesso tempo, dobbiamo prepararci a molte giocate in post-up, soprattutto con Shengelia e Clyburn. Shengelia sta disputando una grande stagione".