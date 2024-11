Eurolega, il Fenerbahçe beffa la Virtus: Bologna lotta ma cade ancora

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 82-86

Sfiora l’impresa Bologna, che va ko soltanto nei secondi finali contro il Fenerbahce. Percentuali e ritmi non altissime nel corso del primo periodo, in cui i padroni di casa però mettono in campo tanta intensità difensiva. Colson prova a trascinare i turchi, avanti 23-22 alla prima pausa breve. Nel secondo periodo inizia a farsi vedere in attacco Shengelia, con il lavoro sporco di Zizic sotto canestro che spinge la Virtus anche in vantaggio. Hackett in difesa è un fattore, e la squadra di Banchi conduce 38-37 all’intervallo. Le percentuali si alzano nel secondo tempo, con la Segafredo che non ha nessuna intenzione di mollare. La Beko si rifa sotto con le triple di Guduric, ma a seicento secondi dalla fine gli emiliani sono avanti di cinque punti, sul 61-56. Nel quarto decisivo le V-nere trovano dei canestri pesantissimi di Shengelia e Zizic, con Clyburn che si sblocca e porta i suoi anche al +10. Il quintetto di Jasikevicius si innervosisce (Melli compreso) e commette un paio di falli antisportivi, con la Virtus che però non dà la spallata decisiva e viene ripresa. A poco più di due minuti dal termine l’ennesima tripla di Guduric e quella, ancor più pesante, di Hayes-Davis spingono il Fenerbahce fino al successo, con Pajola che fallisce la tripla del sorpasso a pochi secondi dalla sirena finale.