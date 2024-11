BOLOGNA, BANCHI: "I RAGAZZI MERITEREBBERO UN ESITO DIVERSO"

Dopo la gara contro il Fenerbahce ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “Un’altra partita difficile, che conferma il nostro livello che ci fa competere contro tutti. Sfortunatamente non abbiamo avuto ancora la capacità di portare a termine il lavoro: capisco che il nostro record non è positivo e questo contribuisce sicuramente a portare tensione e pressione. So cosa vogliono i ragazzi, che meriterebbero un esito diverso. Adesso dobbiamo avere la consapevolezza di aver confermato di avere armi per competere contro chiunque: la nostra posizione in classifica forse ci crea uno stato emotivo che ci limita nei finali di gara, dove serve essere lucidi per evitare piccoli errori su cui oggi ancora recriminiamo: tiri liberi sbagliati, falli tecnici che hanno avuto un impatto pesante nell’economia della gara, sembra quasi una maledizione. Ci sono stati tanti episodi su cui avere delle recriminazioni: alcuni sono fuori dal nostro controllo, noi dobbiamo concentrarci su quelli che possiamo e dobbiamo migliorare. Con il Panathinaikos abbiamo avuto il tiro del pareggio, stasera quello della vittoria ma prima tante occasioni per far finire diversamente la partita”.