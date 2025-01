Basket, Serie A: la Virtus batte Cremona, c'è un poker in vetta

La 16a giornata della Serie A si chiude col risultato sperato per la Virtus Bologna: 81-63 su Cremona ed è aggancio alla vetta. Scattano subito con grande impeto le V nere, trascinate da Marco Belinelli e Pajola: è 10-2 dopo i primissimi minuti. La Vanoli reagisce con Lacey e arriva fino al -2, ma viene ricacciata indietro dai padroni di casa: è 23-13 dopo il primo quarto, chiuso dalla tripla di Morgan. L'ultimo periodo inizia col nuovo allungo dei felsinei, ma Cremona approfitta nuovamente dei loro cali di tensione per portarsi sul 27-23 e a due possessi di distanza. Belinelli li ricaccia indietro con cinque punti in pochi istanti (tripla e canestro), Grazulis e Polonara fanno il resto dalla distanza: la Virtus tocca il +13 e chiude sul 41-32 a metà gara. La musica non cambia nella ripresa, anche se la Vanoli Cremona ha un moto d'orgoglio e torna sul -6 nel terzo quarto (61-55). L'ultimo periodo viene infatti dominato dalle V nere, che lasciano solo le briciole (8 punti) ai rivali. Con Shengelia sugli scudi e le triple finali di Morgan e Polonara, arriva il successo per la Virtus di Ivanovic: 81-63 per i bolognesi, trascinati da Shengelia (15) e dal duo Polonara-Belinelli (14). Nulla da fare per Cremona, che scivola in ultima posizione con Napoli (3-13) nonostante abbia i due top-scorer del match: Davis e Owens, con 16 punti. La Virtus invece è prima con Trapani, Brescia e Trento: 12-4 il suo score.