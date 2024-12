Virtus, Zanetti: "Ivanovic? Anch'io sono un po' montenegrino"

BolognaBasket riporta le parole di Massimo Zanetti, principale azionista della Virtus Bologna, a margine della consegna del premio "Torre di Maratona" da Panathlon Bologna 1967: "Il 2024 sportivo? Un anno un po' travagliato. Durante l'estate abbiamo avuto problemi con lo sponsor, poi la squadra è partita bene in campionato e maluccio in Eurolega. Però vediamo anche Milano, giocare ogni 2 giorni è veramente faticoso. È molto dura e si sapeva, ma io resto un inguaribile ottimista e col nuovo allenatore spero che le cose miglioreranno. Ivanovic? Molto simpatico, un uomo molto forte e di grandissima esperienza. È del Montenegro, in pochi lo sanno ma la famiglia di mio padre - parliamo del '700 - era del Montenegro, che era Repubblica Veneta, e si trasferirono a Venezia, che era la capitale. Anch'io sono un po' montenegrino. Un augurio per il 2025? Di avere un anno meno travagliato, un po' più tranquillo, e che le cose vadano meglio. Abbiamo ancora la Coppa Italia, la scudetto, l'Eurolega non è che parti per vincerla, per vincerla ce ne vuole. Io quel che ho chiesto ai ragazzi - anche alla festa di Natale - è di vincere almeno una coppa. Sono qua da 8 anni e ogni anno abbiamo vinto qualcosa, almeno una coppa me la devono regalare. Quella che desiderio di più è la Coppa Italia, che non ho mai vinto".