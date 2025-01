Bologna, Ivanovic: "Dobbiamo capire che il basket migliore è quello semplice"

Dopo la gara con Cremona ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Vittoria importante perché giocare contro Cremona non era facile questa sera: una squadra che gioca bene, con buoni tiratori, una squadra che sa cosa vuole in attacco e metà intensità in difesa. Penso che abbiamo avuto 40′ di buona intensità ma quello che mi premeva, soprattutto per i primi 20′ era giocare in maniera seria: abbiamo perso otto palloni, non perché loro hanno agito bene in difesa ma perché noi volevamo giocare in maniera spettacolare. Il basket migliore è il basket semplice, è quello che dobbiamo capire. Come sta la squadra fisicamente? Stiamo bene penso, dobbiamo vincere, la stanchezza non esiste”.