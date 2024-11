Virtus, arriva il Maccabi. Banchi: "Da affrontare con senso di urgenza"

Un anno fa di questi tempi solo Real Madrid e Barcellona era state in grado di far meglio della Virtus Bologna in Eurolega. 5 vittorie e 2 sconfitte era stato il bottino della squadra di Luca Banchi nelle prime 7 giornate del torneo. Quest'anno è tutta un'altra storia, con le Vu Nere a occupare l'ultimo posto della classifica con un solo successo (a Belgrado col Partizan) e con la dolorosa sconfitta del derby con Milano nell'ultimo turno.