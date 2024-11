Basket, Serie A: la Virtus vince nel recupero contro Bertram Derthona

La Virtus Segafredo Bologna non sbaglia nel recupero della 4a giornata della Serie A: è 85-81 sulla Bertram Derthona. Banchi e i suoi giocano il match rinviato per l'alluvione e non partono bene, subendo un parziale di 11-5. Vital firma il +8 dei piemontesi, ma Shengelia e Diouf riportano le V nere a un possesso di distanza. Baldasso firma il 18-12 nel primo quarto, ma nel secondo periodo entra Belinelli. Proprio lui è l'uomo decisivo per il rilancio della formazione di casa, che pareggia sul 27-27 e allunga con due triple di MOrgan. Strautins ribatte e Polonara firma il nuovo pari sul 38-38, ma c'è ancora Beli nel destino della Virtus: tripla e 44-40 al riposo. Nel terzo quarto si concretizza l'allungo decisivo delle V nere, che si portano sul +12 a suon di canestri e triple. Baldasso e Kuhse reagiscono per Tortona nei minuti conclusivi e rimettono tutto in discussione a meno di un minuto dal termine (83-81), ma non c'è nulla da fare. Gorham sbaglia il tiro dell'aggancio e Clyburn firma i liberi della vittoria felsinea sull'85-81. Bologna aggancia così Trento in vetta con sei vittorie su sei, trascinata da Morgan (16) e dal duo Zizic-Belinelli (14). Ai rivali non bastano i 17 punti di Strautins e i 15 di Baldasso.