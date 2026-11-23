"Non ho nessuna notizia in più di quelle che avete voi, non c'è bisogno che le abbia, è ininfluente che conosca cose particolari per cui non posso darvi di più di quello che conoscete". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ospite a 'La Politica nel pallone' a Gr Parlamento su Rai Radiouno, sulle condizioni fisiche di Sinner. "Noi viviamo nella speranza che questo fastidio che considero 'ingiusto', perchè non frutto di nessun incidente o di una sbagliata preparazione possa passare il più velocemente possibile. È un problema che Jannik non si merita. Ci fidiamo del team di Sinner che ha sempre saputo trovare le soluzioni migliori. Abbiamo dato disponibilità piena al giocatore e al suo team, e quando è stato chiesto il nostro intervento siamo accorsi senza aspettare un attimo. Loro sanno cosa possiamo o non possiamo fare, credo che anche questa volta sceglieranno per il meglio" ha aggiunto.