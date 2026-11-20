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Nonostante il suo miglior avvio di stagione in carriera (15 punti, 3.9 rimbalzi, 5.8 assist di media e 47,6% da 3pt), Alessandro Cappelletti è stato escluso da Luca Banchi dal gruppo che giocherà contro Turchia e Serbia per le qualificazioni al mondiale del 2027. Il numero 0 di Treviso, infatti, è stato aggregato solamente alla lista delle riserve.
"Io fin da bambino ho sempre avuto grandissimo rispetto per la maglia azzurra. Tre gravi infortuni in passato mi hanno molto rallentato, ma certo non mi hanno tolto la "fame" e la speranza un giorno di raggiungerla. Anni fa, dopo aver fatto parte delle giovanili, ero stato convocato per qualche allenamento: sinceramente quest'anno pensavo di essermela meritata, la convocazione, invece sono tra le riserve a casa: chissà che la terza volta sia quella buona. Da parte mia continuerò a giocare con la stessa volontà di sempre sperando di concretizzare questo mio sogno, anche per rispetto del bambino che ero e dell'uomo che sono" ha commentato Cappelletti.
"Probabilmente significa che potrei giocare ancora meglio - ha aggiunto -, lo prendo allora come un incentivo per fare di più: nella mia carriera ho sempre imparato maggiormente dai momenti negativi, per cui questo sarà ulteriore benzina per far bene. Ripeto: quest'anno pensavo di essermelo meritato, tutto qua, e guardate che non voglio assolutamente essere negativo, anzi in futuro magari ci presenteranno altre occasioni".