"Io fin da bambino ho sempre avuto grandissimo rispetto per la maglia azzurra. Tre gravi infortuni in passato mi hanno molto rallentato, ma certo non mi hanno tolto la "fame" e la speranza un giorno di raggiungerla. Anni fa, dopo aver fatto parte delle giovanili, ero stato convocato per qualche allenamento: sinceramente quest'anno pensavo di essermela meritata, la convocazione, invece sono tra le riserve a casa: chissà che la terza volta sia quella buona. Da parte mia continuerò a giocare con la stessa volontà di sempre sperando di concretizzare questo mio sogno, anche per rispetto del bambino che ero e dell'uomo che sono" ha commentato Cappelletti.