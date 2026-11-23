"Le parole non possono descrivere l'oscurità in cui mi trovavo". Il campione di pugilato Tyson Fury ha raccontato la battaglia contro i disturbi mentali che ha segnato gli anni successivi alla conquista del titolo mondiale dei pesi massimi contro Wladimir Klitschko, nel 2015. Il pugile britannico, 38 anni, ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di schizofrenia e disturbo bipolare dopo un ricovero in ospedale nel giugno 2016, inizialmente per un sospetto attacco cardiaco. La vicenda è ora al centro di un documentario Netflix in uscita venerdì, nel quale Fury e la moglie Paris ripercorrono uno dei periodi più bui della loro vita. Il campione ha raccontato di aver sentito voci nella propria testa, alcune delle quali minacciavano lui e la sua famiglia. "Sentivo la radio parlare con me", ricorda, spiegando di aver persino implorato la moglie di farlo uscire dall'ospedale perché convinto che gli Illuminati volessero prenderlo. Dopo il trionfo contro Klitschko, la sua vita era precipitata tra aumento di peso, dipendenza da alcol e droghe e anni senza pace. Un punto di svolta arrivò nell'ottobre 2017, durante una festa di Halloween. Vedendosi allo specchio con un costume da scheletro, Fury si rese conto di quanto avesse perso: "Avevo il mondo nelle mani e l'ho buttato via". Da lì iniziò un lungo percorso di recupero, con il ritorno agli allenamenti e una maggiore attenzione alla famiglia. Nel 2020 la riconquista del titolo mondiale battendo Deontay Wilder. Ora lo attende la sfida tutta britannica con Anthony Joshua, in programma l'11 dicembre a Cardiff.