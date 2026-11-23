"Noi gli auguriamo il meglio, di uscire da questa fase un po' critica. Non esiste il percorso netto, ma la grandezza di un atleta e di un uomo, come è Sinner, sono convinto che ci riproporrà un atleta sempre più competitivo. Il pensiero va a questa fase in cui dovrà ritrovare piena efficienza fisica e psicologica, lo aspettiamo in campo a stretto giro. Fa parte di una vita di un grande atleta affrontare tematiche come queste".