"Noi gli auguriamo il meglio, di uscire da questa fase un po' critica. Non esiste il percorso netto, ma la grandezza di un atleta e di un uomo, come è Sinner, sono convinto che ci riproporrà un atleta sempre più competitivo. Il pensiero va a questa fase in cui dovrà ritrovare piena efficienza fisica e psicologica, lo aspettiamo in campo a stretto giro. Fa parte di una vita di un grande atleta affrontare tematiche come queste".
Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in videocollegamento alla trentesima edizione di 'Italia Direzione Nord', alla Triennale di Milano, rispondendo a una domanda sul campione di tennis azzurro, Jannik Sinner, che sarà operato al ginocchio in Finlandia.