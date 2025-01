Venezia, Spahija: "Noi con poca energia e basse percentuali al tiro"

Coach Neven Spahija ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta casalinga di Venezia contro Trento in LBA: “Complimenti a Trento per questa vittoria, loro hanno fatto molto meglio negli ultimi 6 minuti, noi veramente poco. La nostra difesa e il lavoro a rimbalzo ha funzionato, ma abbiamo avuto il 35% al tiro e così non puoi vincere con una squadra come Trento. Questo gruppo di giocatori ultimamente ha fatto tanto, hanno vinto tante partite e abbiamo perso un po’ di energia. Ci vuole un apporto migliore dai giocatori della panchina, ma abbiamo perso tutti la partita”.