Venezia, Spahija: "La nostra qualità individuale ha fatto la differenza"

Così Neven Spahija ha commentato la vittoria di Venezia al Pala Radi: "Non è facile vincere qui. Voglio fare i complimenti a Cremona che ha fatto un bellissimo secondo tempo con Willis che ha giocato forse la sua miglior partita da quando è arrivato a Cremona, marcatore straordinario. La nostra qualità individuale nel finale di gara è stata decisiva. Abbiamo controllato, come sempre i rimbalzi, ma abbiamo peccato di concentrazione come testimoniano le 19 palle perse: ad alto livello questo non può succedere. Tuttavia, nonostante questo, abbiamo vinto perché abbiamo qualità. Dobbiamo migliorare. Munford si allena già da tempo, fisicamente è sano e preparato. Il nostro staff tecnico, fisioterapico e medico ha fatto un lavoro straordinario. Non avevo dubbi sul lasciarlo in campo nel finale. Con lui servirà pazienza perché questa è solo la prima partita".