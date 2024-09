La Reyer Venezia si presenta: "Ci sarà da divertirsi"

BASKET

Alla Nave de Vero, le prime squadre dell'Umana si sono mostrate con le nuove maglie: "Quest'anno abbiamo tante motivazioni per vincere"

© Ufficio Stampa Per il nono anno consecutivo, il tifo veneziano ha tenuto a battesimo entrambe le sezioni dell'Umana Reyer nella cornice del centro commerciale di Marghera. Oltre alle divise e alla presentazione della neonata formazione di basket integrato - disputerà i tornei Special Olympics -, il pomeriggio è stata l'opportunità di incontro tra il popolo reyerino e alcuni dei protagonisti della stagione 2024/25.

© Ufficio Stampa

DAVIDE CASARIN

"Forse i ragazzi possono immedesimarsi in me (vincitore del Best Under 22 della scorsa Serie A, nda), perché sono un giovane cresciuto qui in città. Ma tutta la squadra ha avuto una grande accoglienza, siamo carichissimi. Ci sarà da divertirsi, aspettiamo i nostri tifosi a palazzo e non vediamo l'ora di iniziare. Siamo un bellissimo gruppo, anche fuori dal campo. Adesso dobbiamo cominciare a costruirlo anche in campo, che è la cosa più importante".

"Supercoppa? È la prima partita vera, sarà molto difficile. Sappiamo che Milano è una corazzata, come ogni anno. Ma queste partite da dentro-fuori sono imprevedibili, giocheremo la nostra gara dando il massimo, poi si vedrà come andrà a finire".

© Ufficio Stampa

NEVEN SPAHIJA

"Quest'anno abbiamo tante motivazioni per vincere e la principale arriva dalle nostre grandissime ragazze, la miglior squadra d'Italia (presente col trofeo della Serie A 2023/24, conquistata in finale contro Schio)".

© Ufficio Stampa

AMEDEO TESSITORI

"Capitano? Felice di questa nomina, il mio compito sarà aiutare la squadra a migliorarsi in tutte le situazioni".