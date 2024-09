Milano punta a prendersi tutto: "Vogliamo che sia il nostro anno"

OLIMPIA

Anche durante il media day di Eurolega, gli obiettivi dell'Olimpia Milano non cambiano: "È il momento di mandare un messaggio"

All'interno della palestra dell'Unipol Forum, le telecamere e i microfoni di Eurolega hanno incontrato i protagonisti dell'Olimpia Milano per il Media Day che la massima competizione per club continentale organizza nel mese di settembre. L'occasione è stata propizia per strappare qualche impressione da staff e giocatori sull'annata che sta per iniziare, a partire dalla Supercoppa di Bologna di questo fine settimana.

ETTORE MESSINA

"In preseason si comincia dalle basi, e gli anni con Popovich mi hanno confortato in questo senso. Anche lui impostava il lavoro partendo dalla difesa individuale, dal passaggio, dai blocchi. A maggior ragione in una squadra come questa, portata a correre, l'esecuzione dei fondamentali ad alta velocità è delicata. Abbiamo fatto buone settimane di allenamenti, sono soddisfatto della positività e dell'energia. È stato importante poter lavorare tutti insieme dall'inizio. Siamo una squadra diversa dall'anno scorso come esperienza, background, atletismo e incoscienza: alcuni erano già con noi, e questo è fondamentale".

"La Reyer Venezia (avversaria in semifinale di Supercoppa, nda) è una squadra che si è rinnovata molto, ha un eccellente allenatore e organizzazione di gioco. All'inizio ci sono per tutti problemi di conoscenza reciproca e queste partite si vincono con l'energia, un rimbalzo, una difesa o un contropiede in più, invece dell'esecuzione di attacchi a metà campo".

NIKOLA MIROTIC

"Sono venuto qua per vincere e, dopo aver perso la Supercoppa 2023 (in semifinale contro la Virtus Bologna, nda) e Coppa Italia (in finale contro la GeVi Napoli, nda), era importante concludere la stagione con un trofeo. La finale Scudetto è stata meravigliosa, ho sentito tutto il calore dei tifosi. Aspettavamo questo inizio di stagione con entusiasmo: ho pensato molto alla passata stagione e sono sicuro di poter dare di più dentro e fuori dal campo, anche in termini di leadership; voglio essere presente per i miei compagni. Mi piace la nostra fisicità, la nostra velocità: abbiamo un bel mix tra giovani e veterani, per me è stimolante. Cercheremo di giocare con più ritmo".

"La passata stagione abbiamo fallito la Supercoppa, non vediamo l'ora di giocare sabato a Bologna. È il momento di mandare un messaggio e impostare il tono . Vogliamo sia il nostro anno".

SHAVON SHIELDS

"È speciale essere il capitano (insieme a Giampaolo Ricci, nda). Inizio il mio 5° anno all'Olimpia, ho lavorato duro per arrivare fin qua, è un onore. Siamo vicini all'esordio, la pressione aumenta. Il livello in Eurolega è pazzesco: ogni sera per vincere non serve mai meno del nostro meglio, solo così si possono portare a casa delle vittorie".