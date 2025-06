Brescia, Poeta: "Siamo intenzionati a stupire ancora tutti"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da gara 3. Vogliamo provare ad allungare la serie e, per rendere possibile ciò, servirà disputare un’ottima partita e tentare di essere la miglior versione di noi stessi. Dovremo scendere sul parquet con grande cuore e coraggio per sopperire e pareggiare l’importante taglia fisica della Virtus, mentre a metacampo sarà necessario correre in contropiede, alzare il numero dei possessi, giocando così in campo aperto, per trovare il nostro flusso di gioco, che Bologna ha saputo toglierci grazie alla sua pressione asfissiante. In difesa bisognerà essere bravi a replicare la prestazione di gara 2, ma con maggiore attenzione nella lotta a rimbalzo. La Virtus è una grande squadra e dispone di un roster costruito per vincere, ma noi meritiamo di essere arrivati a questo punto e siamo intenzionati a stupire ancora tutti. Sappiamo che sarà difficilissimo, siamo, però, altrettanto consapevoli che avremo accanto il nostro splendido pubblico, che sarà il sesto uomo”.