Venezia, Molin: "Condizionati da un approccio poco intenso"

Al termine della gara persa al Taliercio con Sassari ha parlato coach Lele Molin: "Quello che ci ha condizionato tantissimo è stato il nostro approccio al match: in difesa siamo stati poco intensi nel primo tempo, abbiamo concesso loro troppi canestri facili. Questo non ci ha dato la possibilità di correre in contropiede, che ci aiuta tantissimo a produrre punti visto che sul perimetro abbiamo poco talento. Poi abbiamo recuperato, penso che Sassari sia stata più continua e solida sui 40 minuti e abbia meritato di vincere”.