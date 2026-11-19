Will McDowell-White è intervenuto su "La Prealpina" per parlare del suo ritorno sul parquet dopo l'infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nell'avvio di stagione: "Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita ufficiale a Masnago. Ovviamente ho avuto un assaggio seguendo i miei compagni nelle gare precedenti in cui ero infortunato e dalla panchina in occasione della sfida contro Udine, ma domenica sarà l'occasione per fare la mia parte sul parquet. Sono eccitato per scoprire le emozioni che saprà trasmettermi. A Reggio Emilia non mi aspettavo di giocare così tanto e infatti a fine gara ero stanchissimo, ma sta andando tutto bene. Questa settimana di allenamenti completi mi servirà tantissimo: mi sento vicino al 100 per cento, percepisco progressi evidenti anche rispetto alla scorsa settimana quando le trasferte avevano limitato la possibilità di allenarmi".