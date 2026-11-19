Will McDowell-White è intervenuto su "La Prealpina" per parlare del suo ritorno sul parquet dopo l'infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nell'avvio di stagione: "Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita ufficiale a Masnago. Ovviamente ho avuto un assaggio seguendo i miei compagni nelle gare precedenti in cui ero infortunato e dalla panchina in occasione della sfida contro Udine, ma domenica sarà l'occasione per fare la mia parte sul parquet. Sono eccitato per scoprire le emozioni che saprà trasmettermi. A Reggio Emilia non mi aspettavo di giocare così tanto e infatti a fine gara ero stanchissimo, ma sta andando tutto bene. Questa settimana di allenamenti completi mi servirà tantissimo: mi sento vicino al 100 per cento, percepisco progressi evidenti anche rispetto alla scorsa settimana quando le trasferte avevano limitato la possibilità di allenarmi".
"Cosa posso dare alla squadra? Quello che porto abitualmente è la capacità di organizzare un attacco e cercare di tenere tutti uniti distribuendo il pallone al giocatore giusto nel momento migliore - ha affermato -. Essere leader in alcuni aspetti del gioco è quello per cui Varese mi ha cercato e sono pronto a farlo, cercando anche di aumentare la mia aggressività difensiva quando la condizione sarà al massimo".
E sugli obiettivi stagionali: "Tra noi se n'è parlato un poco. Posto che si gioca per vincere ogni partita, il nostro obiettivo è la post-season in Italia e le Top 16 in BCL. Realisticamente entrambi gli obiettivi sono possibili, ma credo soprattutto che nei playoff italiani abbiamo qualità per restare in corsa molto a lungo".