La campionessa mondiale in carica (2025) di maratona e medaglia d'oro olimpica a Tokyo Peres Jepchirchir, keniota, è stata squalificata per tre anni per doping, come ha reso noto l'Unità per l'integrità dell'atletica (AIU), insieme ad altri due corridori connazionali. "Le autorità keniane hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping negli ultimi cinque anni, ma questi casi evidenziano che c'è ancora molta strada da fare", ha affermato l'AIU in un comunicato. Il movimento del Paese è sotto la lente dell'antidoping globale, a maggior ragione dopo l'assegnazione dei Mondiali di atletica del 2029, che si terranno a Nairobi. "Ospitare i campionati mondiali di atletica leggera del 2029 aiuterà il Kenya a combattere il problema endemico del doping tra i propri atleti", aveva detto un mese fa il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, durante una visita nel Paese.