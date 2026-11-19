Dodici le partite disputate nella notte Nba. Sconfitta per i Los Angeles Lakers, che cedono in casa contro gli Utah Jazz per 109-97 mettendo così fine a una striscia di 9 vittorie consecutive. Ai californiani non bastano i 29 punti di Luka Doncic. Sconfitta anche per i Boston Celtics, che cedono 105-101 in casa dei Denver Nuggets, trascinati da uno Jokic che sfiora la tripla doppia con 24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Vittoria per Giannis Antetokoumpo e i suoi Miami Heat nella sfida che vedeva per la prima volta il greco sfidare la sua ex squadra, i Milwaukee Bucks. Finisce 137-130 con 27 punti e 14 rimbalzi per Antetokoumpo e 6 punti per l'italiano Simone Fontecchio. Vince ancora Philadelphia, che rimane in testa alla Eastern Conference dopo la vittoria a Orlando per 121-116, trascinata dai 26 punti di Embiid e dai 22 di LeBron James. Le altre partite: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 121-124; Indiana Pacers-Houston Rockets 104-119; Brooklyn Nets-Chicago Bulls 107-137; Toronto Raptors-Washington Wizards 99-103; Dallas Mavericks-Golden State Warriors 116-94; New Orleans Pelicans-Detroit Pistons 109-122; Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 112-117; Sacramento Kings-Phoenix Suns 107-128.