Il ct dell'Italia, Luca Banchi, ha diramato la lista dei convocati per i due match della quinta e penultima finestra di qualificazione ai Mondiali 2027, contro la Turchia il 26 novembre a Roma, cui assisterà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e a Belgrado il 29 contro la Serbia. Al Cpo dell'Acqua Acetosa di Roma, dal 23 novembre si ritroveranno Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi, Andrea Calzavara, Lodovico Deangeli, Andrea Loro, Cheickh Niang e Mirza Alibegovic. A causa delle concomitanti gare di Eurolega, raggiungeranno il raduno nei giorni successivi Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci, Darius Thompson, Gabriele Procida e Alessandro Pajola, questi ultimi entrambi a disposizione per la Serbia. Terza nella classifica del Gruppo J, in piena corsa per la qualificazione al Mondiale che si giocherà la prossima estate a Doha, l'Italia è attesa da due sfide delicate: la Turchia è già qualificata e ancora imbattuta (8/0), mentre i serbi sono secondi nel girone, con sei vittorie e due sconfitte.