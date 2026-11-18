Si svolgerà a Roma la Final Four della Coppa Italia di pallavolo, in programma sabato 6 e domenica 7 febbraio prossimi al Palazzo dello Sport, all'Eur. La Capitale, fa sapere la Lega pallavolo serie A, accoglierà per la quinta volta l'atto conclusivo della Coppa Italia, giunta alla sua 49/a edizione. Anche per lo storico impianto dell'Eur si tratterà della quinta edizione della Final Four, quattro anni dopo l'edizione 2023 conclusasi con il successo di Piacenza: un'edizione rimasta nella memoria anche per la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che premiò la squadra biancorossa. Le quattro contendenti saranno definite dai quarti di finale in gara unica, in programma a fine dicembre, ai quali accederanno le prime otto classificate della SuperLega al termine del girone di andata.