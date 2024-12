Varese, Mandole: "Sarà una partita con tanta tensione"

Le parole di coach Mandole in vista di Openjobmetis Varese-Napolibasket: «È stata una settimana parecchio complicata non solo per il risultato di Reggio Emilia dove, soprattutto nel secondo tempo, non siamo stati bravi, ma anche perché tra lunedì e martedì abbiamo scoperto dell’infortunio di Sykes. Due cose che sicuramente non volevamo. Domani si torna in campo quindi dobbiamo voltare pagina e mostrare una faccia completamente diversa da quella di settimana scorsa. Con Napoli mi aspetto una gara con tantissima tensione, soprattutto all’inizio; chi inizierà con più concentrazione e con più durezza avrà una possibilità in più di vincere. La partita poi comunque sarà lunga e sarà importante riuscire a fare le cose giuste senza sentire la pressione di sbagliare».